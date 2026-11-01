Ушаков: переговоры по Украине начнутся в формате США – Россия – Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября заявил, что подход Европы делает диалог с ней невозможным. Он считает, что, с одной стороны, Европа должна быть за столом переговоров, но с другой стороны, «зачем они там нужны сейчас с таким подходом»