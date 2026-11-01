Ушаков: переговоры по Украине начнутся в формате США – Россия – Украина
Первые раунды переговоров по завершению российско-украинского конфликта будут проходить в трехстороннем формате с участием США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, комментируя возможность участия Европы в переговорах.
«Начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров», – сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября заявил, что подход Европы делает диалог с ней невозможным. Он считает, что, с одной стороны, Европа должна быть за столом переговоров, но с другой стороны, «зачем они там нужны сейчас с таким подходом»