СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ в Нижегородской области

26 октября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на Воронежскую область, в результате которой погибли два человека и не менее 17 получили ранения. В ночь на 26 октября и ранним утром украинские военные атаковали регион с помощью беспилотников.