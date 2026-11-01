СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ в Нижегородской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после атаки ВCУ на промышленный объект и гражданскую инфраструктуру в Нижегородской области. Об этом сообщается в канале ведомства в Max.
Как уточнили в СК, ночью 1 ноября массированной атаке беспилотниками подверглось промышленное предприятие в Кстовском районе Нижегородской области. Оно получило сильные повреждения. Были зафиксированы разрушения и на объектах гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательственную базу. В частности, сотрудники СК устанавливают тип и модель использованных дронов, а также причастных к совершению преступления.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе уничтожили более 100 беспилотников. Оценка ущерба гражданской инфраструктуре и имуществу продолжается.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 ноября перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников самолетного типа над 17 областями и Московским регионом.
26 октября сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки на Воронежскую область, в результате которой погибли два человека и не менее 17 получили ранения. В ночь на 26 октября и ранним утром украинские военные атаковали регион с помощью беспилотников.