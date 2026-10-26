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Главная / Общество /

СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Воронежскую область

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после атаки беспилотников на Воронежскую область, в результате которой погибли два человека и не менее 17 получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, в ночь на 26 октября и ранним утром украинские военные атаковали регион с помощью беспилотников. В частности, удару подвергся пассажирский поезд в пригороде Воронежа. Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят необходимые следственные действия и назначают экспертизы. В СК заявили, что намерены установить всех причастных к атаке.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь и раннее утро силы ПВО уничтожили 113 беспилотников над регионом, из них более 70 – непосредственно над Воронежем. В результате падения обломков произошли пожары на нескольких предприятиях, в деловом центре и жилых зданиях.

26 октября в РЖД сообщили, что при атаке БПЛА на станции Сомово был поврежден вагон пассажирского поезда № 11 Анапа – Москва. Ранения получили пять пассажиров. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж временно приостановили. Позднее РЖД объявили о восстановлении движения.

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