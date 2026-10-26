Что известно об атаке ВСУ на Воронеж

В результате падения обломков возникли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. По данным Гусева, возгорания на предприятиях обошлись без существенных последствий. Повреждения фасадов и окон зафиксированы почти во всех районах города.