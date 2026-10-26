Что известно об атаке ВСУ на Воронеж

Что известно об атаке ВСУ на ВоронежОбломки упали на поезд, два человека погибло, 17 ранены, включая ребенка
ПВО ночью и утром уничтожила 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА. Погибшие – мужчины 1960 и 1973 г. р. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Данные о последствиях атаки уточняются.
Значительная часть раненых находилась в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки беспилотника. Среди пострадавших пассажиров – два человека в тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы.
В результате падения обломков возникли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе. По данным Гусева, возгорания на предприятиях обошлись без существенных последствий. Повреждения фасадов и окон зафиксированы почти во всех районах города.
23 октября силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника над Воронежем и десятью районами области. При падении обломков в городе были повреждены фасад многоквартирного дома и автомобиль. Пострадавших не было.
22 октября над Воронежем и четырьмя районами области сбили 44 беспилотника. Тогда обломки повредили кровли и фасады нескольких жилых домов, социальный объект и автомобили. В одном из районов были нарушены сети электроснабжения.