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Пять пассажиров поезда из Анапы ранены под Воронежем из-за удара БПЛА

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Вагон пассажирского поезда № 11, следовавшего из Анапы в Москву, получил повреждения на станции Сомово в Воронежской области в результате атаки украинских беспилотников. Пострадали пять пассажиров, сообщили в РЖД.

Из-за атаки на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж пропало напряжение в контактной сети. Движение поездов на этом направлении временно приостановили.

Железнодорожники устраняют последствия происшествия и принимают меры для возобновления движения.

В РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских поездов южного направления, а также пригородных электричек.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО ночью и утром уничтожила 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения, в том числе ребенок. По его словам, непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.

Значительная часть раненых находилась в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки беспилотника. Среди пострадавших пассажиров – два человека в тяжелом состоянии. Из-за падения обломков возникли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.

В ночь на 23 октября в небе над Воронежем и десятью районами области были сбиты 33 украинских беспилотника, обошлось без пострадавших. При падении обломков в городе повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.

В ночь на 22 октября над Воронежем и четырьмя районами области были уничтожены 44 беспилотника. По словам Гусева, в результате падения обломков в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, а также соцобъекта. Посечены несколько легковых автомобилей. Еще в одном районе были повреждены сети электроснабжения.

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