Пять пассажиров поезда из Анапы ранены под Воронежем из-за удара БПЛА
Из-за атаки на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж пропало напряжение в контактной сети. Движение поездов на этом направлении временно приостановили.
Железнодорожники устраняют последствия происшествия и принимают меры для возобновления движения.
В РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских поездов южного направления, а также пригородных электричек.
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО ночью и утром уничтожила 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения, в том числе ребенок. По его словам, непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.
Значительная часть раненых находилась в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки беспилотника. Среди пострадавших пассажиров – два человека в тяжелом состоянии. Из-за падения обломков возникли пожары на нескольких промышленных предприятиях, в деловом центре, многоквартирном доме, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.
В ночь на 23 октября в небе над Воронежем и десятью районами области были сбиты 33 украинских беспилотника, обошлось без пострадавших. При падении обломков в городе повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль.
В ночь на 22 октября над Воронежем и четырьмя районами области были уничтожены 44 беспилотника. По словам Гусева, в результате падения обломков в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, а также соцобъекта. Посечены несколько легковых автомобилей. Еще в одном районе были повреждены сети электроснабжения.