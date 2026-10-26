Пять пассажиров поезда из Анапы ранены под Воронежем из-за удара БПЛА

В ночь на 22 октября над Воронежем и четырьмя районами области были уничтожены 44 беспилотника. По словам Гусева, в результате падения обломков в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, а также соцобъекта. Посечены несколько легковых автомобилей. Еще в одном районе были повреждены сети электроснабжения.