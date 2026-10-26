РЖД сообщили о восстановлении движения поездов в Воронежской области

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО ночью и утром уничтожила 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения, в том числе ребенок. По его словам, непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.