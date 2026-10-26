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РЖД сообщили о восстановлении движения поездов в Воронежской области

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Движение поездов на поврожденном после атаки беспилотников участке в Воронежской области восстановлено. Об этом компания РЖД сообщила в своем Telegram-канале.

«Движение поездов на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж Юго-Восточной железной дороги возобновлено», – сообщили в РЖД.

26 октября из-за атаки на участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж пропало напряжение в контактной сети. Движение поездов на этом направлении временно приостановили.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ПВО ночью и утром уничтожила 113 беспилотников над Воронежем и несколькими районами области. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения, в том числе ребенок. По его словам, непосредственно над Воронежем сбили более 70 БПЛА.

Значительная часть раненых находилась в поезде, который двигался в левобережном пригороде Воронежа. На состав упали обломки беспилотника. Среди пострадавших пассажиров – два человека в тяжелом состоянии. 

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