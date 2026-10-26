Силы ПВО уничтожили 290 беспилотников над регионами России

В Воронежской области за ночь и раннее утро сбили 113 беспилотников, из них более 70 – непосредственно над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения, включая ребенка. Значительная часть пострадавших находилась в пассажирском поезде, на который упали обломки БПЛА. В городе зафиксированы пожары на нескольких предприятиях и повреждения жилых зданий.