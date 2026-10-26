Силы ПВО уничтожили 290 беспилотников над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 26 октября перехватили и уничтожили 290 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ. Атаки отражались с 20:00 мск 25 октября до 9:00 мск 26 октября.
По данным ведомства, БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.
В Воронежской области за ночь и раннее утро сбили 113 беспилотников, из них более 70 – непосредственно над Воронежем, сообщил губернатор Александр Гусев. В результате атаки погибли два человека, еще 17 получили ранения, включая ребенка. Значительная часть пострадавших находилась в пассажирском поезде, на который упали обломки БПЛА. В городе зафиксированы пожары на нескольких предприятиях и повреждения жилых зданий.
25 октября российские силы ПВО уничтожили 532 украинских беспилотника над регионами страны, сообщило Минобороны. Массированной атаке подвергся Белгород. По данным губернатора региона Александра Шуваева, в городе погибли два человека, были повреждены жилые дома, автомобили и социальные объекты.
23 октября дежурные средства ПВО сбили 443 украинских беспилотника над 22 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в сторону столичного региона за ночь направлялись 155 дронов, большинство из которых были уничтожены на дальних рубежах.