Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,089-0,63%VEON-RX76,2-0,39%CHMK3 660+2,23%IMOEX2 437,11+0,31%RTSI946,36+0,31%RGBI111,95-0,04%RGBITR773,58-0,01%
Главная / Политика /

Российские средства ПВО сбили 443 украинских беспилотника

Ксения Наумчик
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 443 украинских беспилотника над 22 регионами России и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атаки были нейтрализованы над Московским регионом, Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, а также Пермским и Краснодарским краями. БПЛА также были уничтожены над Татарстаном, Удмуртией, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошедшую ночь к столице и области летело 155 дронов, большинство из них были сбиты дежурными средствами ПВО на дальних рубежах. Пять дронов, летевших в направлении Москвы, были уничтожены.

Ночью в небе над Воронежем и десятью районами области были сбиты 33 БПЛА, обошлось без пострадавших. При падении обломков в городе повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль, уточнили власти.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Кирова («Победилово»), Иванова («Южный») и Нижнего Новгорода («Чкалов»). Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.

22 октября силы ПВО ликвидировали в течение дня 49 беспилотников над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Крымом. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её