Российские средства ПВО сбили 443 украинских беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошедшую ночь к столице и области летело 155 дронов, большинство из них были сбиты дежурными средствами ПВО на дальних рубежах. Пять дронов, летевших в направлении Москвы, были уничтожены.