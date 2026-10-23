Российские средства ПВО сбили 443 украинских беспилотника
Минувшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 443 украинских беспилотника над 22 регионами России и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были нейтрализованы над Московским регионом, Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, а также Пермским и Краснодарским краями. БПЛА также были уничтожены над Татарстаном, Удмуртией, Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за прошедшую ночь к столице и области летело 155 дронов, большинство из них были сбиты дежурными средствами ПВО на дальних рубежах. Пять дронов, летевших в направлении Москвы, были уничтожены.
Ночью в небе над Воронежем и десятью районами области были сбиты 33 БПЛА, обошлось без пострадавших. При падении обломков в городе повреждены фасад многоквартирного дома и легковой автомобиль, уточнили власти.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска («Бегишево»), Ижевска, Кирова («Победилово»), Иванова («Южный») и Нижнего Новгорода («Чкалов»). Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.
22 октября силы ПВО ликвидировали в течение дня 49 беспилотников над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Крымом.