К Москве и области летело 155 украинских БПЛА

22 октября силы ПВО ликвидировали в течение дня 49 беспилотников над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Крымом. Тогда Собянин говорил, что с вечера 21 октября в сторону столичного региона направлялись 630 дронов, ранены два человека. Силы ПВО сбили большую часть БПЛА на дальних рубежах. 163 устройства были нейтрализованы на подлете к Москве.