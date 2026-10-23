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К Москве и области летело 155 украинских БПЛА

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

За прошедшую ночь к Московскому региону летело 155 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, большинство из БПЛА были уничтожены дежурными средствами ПВО на дальних рубежах.

Столичный мэр отметил, что пять дронов, летевших в направлении Москвы, были уничтожены.

22 октября силы ПВО ликвидировали в течение дня 49 беспилотников над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Крымом. Тогда Собянин говорил, что с вечера 21 октября в сторону столичного региона направлялись 630 дронов, ранены два человека. Силы ПВО сбили большую часть БПЛА на дальних рубежах. 163 устройства были нейтрализованы на подлете к Москве.

В ночь на 22 октября было сбито 808 украинских БПЛА. В результате БПЛА были уничтожены над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

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