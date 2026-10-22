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Силы ПВО за ночь сбили 808 украинских беспилотников над Россией

Ксения Наумчик
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью уничтожили 808 украинских беспилотников над 19 регионами и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки были отражены с 20:00 21 октября до 08:00 22 октября. В результате БПЛА были сбиты над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с вечера 21 октября в сторону Московского региона направлялись 630 дронов, ранены два человека. Силы ПВО сбили большую часть БПЛА на дальних рубежах. 163 устройства были нейтрализованы на подлете к столице. Пострадавшие находились в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Им оказывается вся необходимая помощь.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил о 70 сбитых БПЛА над регионом, обошлось без пострадавших. Были зафиксированы повреждения частных домов в Заокском районе и Туле.

Над Воронежем и четырьмя районами области ночью были уничтожены 44 дрона ВСУ. При падении обломков в одном из муниципалитетов оказались повреждены кровля и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, а также соцобъекта. посечены несколько легковых автомобилей. Еще в одном районе повреждены сети электроснабжения.

Ночью Росавиация ограничивала работу четырех московских аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», «Жуковский», а также аэропорта Калуги («(Грабцево»), Пскова и Ярославля («Туношна»). Сейчас большинство аэропортов работают в штатном режиме.

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