Силы ПВО за ночь сбили 808 украинских беспилотников над Россией

Над Воронежем и четырьмя районами области ночью были уничтожены 44 дрона ВСУ. При падении обломков в одном из муниципалитетов оказались повреждены кровля и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, а также соцобъекта. посечены несколько легковых автомобилей. Еще в одном районе повреждены сети электроснабжения.