Что известно о массированной беспилотной атаке на регионы в ночь на 22 октября

В ночь на 22 октября украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы, включая Московский. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы пострадали два человека, в Липецке – один. В Воронежской, Калужской и Тульской областях сбили десятки беспилотных устройств. Всего за ночь российские военные ликвидировали над регионами 808 украинских беспилотников. Что известно об атаках к этому часу – в материале «Ведомостей».