Что известно о массированной беспилотной атаке на регионы в ночь на 22 октября

Что известно о массированной беспилотной атаке на регионы в ночь на 22 октябряЕсть раненые в Москве и Липецке
В ночь на 22 октября украинские силы предприняли массированную атаку на российские регионы, включая Московский. В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы пострадали два человека, в Липецке – один. В Воронежской, Калужской и Тульской областях сбили десятки беспилотных устройств. Всего за ночь российские военные ликвидировали над регионами 808 украинских беспилотников. Что известно об атаках к этому часу – в материале «Ведомостей».
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Силы ПВО ликвидировали большую часть БПЛА на дальних рубежах. На подлете к столице были нейтрализованы 163 устройства. Двое раненых находились в районе Вороново ТиНАО. Им оказывается вся необходимая помощь. Экстренные службы работают на месте падения обломков.
За ночь силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. Зафиксированы повреждения частных домов в Заокском районе и Туле.
По словам мэра Липецка Михаила Щербакова, на крыше филиала поликлиники № 4 на улице Меркулова в облцентре нашли обломки беспилотника. Филиал работать не будет. Оперативные службы проводят работы по обезвреживанию фрагментов и обследуют кровлю. Прием пациентов организовали в других подразделениях медучреждения. Мэр также сообщил, что в городе объявлен красный уровень угрозы атаки БПЛА. После атаки были зафиксированы повреждения остекления в нескольких многоквартирных и частных домах. Пострадал мужчина, его прооперировали.
Над Воронежем и четырьмя районами области ночью были сбиты 44 беспилотника. По словам губернатора Александра Гусева, предварительно, обошлось без раненых. При падении обломков в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасады ряда частных и многоквартирных домов, а также соцобъекта. Пострадали несколько легковых автомобилей. Еще в одном районе повреждены сети электроснабжения.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью силы ПВО уничтожили 17 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Жуковского, Малоярославецкого, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, Куйбышевского района, а также на окраине Калуги. В Жуковском округе повреждены четыре частных дома, а в Малоярославецком – остекление и забор частного дома. Пострадавших нет. Кроме того, была незначительно повреждена линия электроснабжения населенного пункта в Дзержинском округе.
По информации Минобороны, с 20:00 мск 21 октября до 08:00 мск 22 октября силы ПВО уничтожили 808 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Крыма и над Черным морем.
С вечера 21 октября Росавиация ограничивала работу аэропортов Геленджика, Сочи, столичных «Домодедово», «Внуково», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское), а также авиагаваней Тамбова («Донское»), Калуги («Грабцево»), Пскова, Ярославля («Туношна»).