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Миляев: силы ПВО сбили 70 БПЛА над Тульской областью

Инна Шульгина

За ночь силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Обошлось без пострадавших. Были зафиксированы повреждения частных домов в Заокском районе и Туле.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Силы ПВО сбили большую часть БПЛА на дальних рубежах. 163 устройства были нейтрализованы на подлете к столице. Были ранены два человека в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

По информации Минобороны, с 8:00 до 20:00 мск 21 октября силы ПВО сбили 51 украинский БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей и над Черным морем.

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