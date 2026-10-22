Собянин: два человека ранены при налете беспилотников на Москву

Силы ПВО сбили большую часть БПЛА на дальних рубежах. 163 устройства были нейтрализованы на подлете к столице. Пострадавшие находились в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Им оказывается вся необходимая помощь. Экстренные службы работают на месте падения обломков.