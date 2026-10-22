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Главная / Политика /

Собянин: два человека ранены при налете беспилотников на Москву

Инна Шульгина

С 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона направлялись 630 БПЛА. Ранены два человека, сообщил мэр Сергей Собянин.

Силы ПВО сбили большую часть БПЛА на дальних рубежах. 163 устройства были нейтрализованы на подлете к столице. Пострадавшие находились в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Им оказывается вся необходимая помощь. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

О первых сбитых БПЛА Собянин сообщил в 2:22 мск. Росавиация ограничивала работу всех московских аэропортов. На момент публикации мера уже отменена.

По данным Минобороны, с 8:00 до 20:00 мск 21 октября силы ПВО сбили 51 украинский БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей и над акваторией Черного моря.

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