Над регионами России за день сбили 49 украинских беспилотников

22 октября МИД Белоруссии сообщил, что гражданин республики пострадал в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Брянской области. Его доставили в Жуковскую межрайонную больницу, где его госпитализировали в травматологическое отделение. По информации белорусского МИДа, угрозы его жизни нет.