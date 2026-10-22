Над регионами России за день сбили 49 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ в течение дня. Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.
Атаки были отражены в период с 8:00 до 20:00 мск. По данным оборонного ведомства, дроны были ликвидированы над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым.
22 октября МИД Белоруссии сообщил, что гражданин республики пострадал в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Брянской области. Его доставили в Жуковскую межрайонную больницу, где его госпитализировали в травматологическое отделение. По информации белорусского МИДа, угрозы его жизни нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что с вечера 21 октября в сторону столичного региона направлялись 630 дронов, ранены два человека. Силы ПВО сбили большую часть БПЛА на дальних рубежах. 163 устройства были нейтрализованы на подлете к Москве.
В ночь на 22 октября силы ПВО уничтожили 808 украинских БПЛА. В результате БПЛА были сбиты над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.