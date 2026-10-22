Гражданин Белоруссии пострадал при атаке БПЛА на фуру в Брянской области
Гражданин Белоруссии пострадал в результате удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю в Брянской области. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел республики.
Инцидент произошел в 05:33 в в Жуковском районе региона.
Пострадавшего доставили в Жуковскую межрайонную больницу, где его госпитализировали в травматологическое отделение. По информации белорусского МИДа, угрозы его жизни нет.
Утром губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об уничтожении 75 беспилотников над территорией региона.
21 октября в поселке Климово Брянской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб 19-летний местный житель. Еще два 21-летних мужчины пострадали от удара ВСУ по машине, им оказали неотложную медицинскую помощь. Над территорией региона было сбито 218 украинских беспилотников.
20 октября в Брянской области от удара дрона-камикадзе по автомобилю пострадал 72-летний водитель. В момент атаки житель поселка Красный Угол Погарского района двигался на личном транспорте. Он получил многочисленные осколочные ранения.
Российские системы ПВО минувшей ночью уничтожили 808 БПЛА над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.