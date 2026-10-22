Гражданин Белоруссии пострадал при атаке БПЛА на фуру в Брянской области

21 октября в поселке Климово Брянской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб 19-летний местный житель. Еще два 21-летних мужчины пострадали от удара ВСУ по машине, им оказали неотложную медицинскую помощь. Над территорией региона было сбито 218 украинских беспилотников.