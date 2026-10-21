19-летний житель Брянска погиб от удара дрона-камикадзе по автомобилю
В поселке Климово Брянской области в результате атаки украинского дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб 19-летний местный житель. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По его словам, еще два 21-летних мужчины пострадали от удара ВСУ по машине, им оказали неотложную медицинскую помощь.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. По его словам, семье окажут необходимую помощь и поддержку.
Ковальчук также сообщил, что за прошедшие сутки над территорией Брянской области уничтожили 218 украинских беспилотников. В отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», подразделения МВД на транспорте и спецподразделения Росгвардии.
20 октября в Брянской области от удара дрона-камикадзе по автомобилю пострадал 72-летний водитель. В момент атаки житель поселка Красный Угол Погарского района двигался на личном транспорте. Он получил многочисленные осколочные ранения.
11 октября в Жуковском районе Брянской области мирный житель погиб после подрыва на неустановленном устройстве, сброшенном с беспилотника самолетного типа.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО ликвидировали 373 украинских БПЛА над Московским регионом, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.