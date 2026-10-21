За ночь российские средства ПВО уничтожили 373 украинских беспилотника

Атаки были отражены с 20:00 мск 20 октября до 08:00 мск 21 октября. В результате БПЛА были сбиты над Московским регионом, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.