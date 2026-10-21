За ночь российские средства ПВО уничтожили 373 украинских беспилотника
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 373 украинских беспилотника над 14 регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 20:00 мск 20 октября до 08:00 мск 21 октября. В результате БПЛА были сбиты над Московским регионом, Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Костромы («Сокеркино») и Ярославля («Туношна»). Аэропорт Нижнего Новгорода («Чкалов») и московские «Внуково» и «Шереметьево» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений. Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.
Вечером 20 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении трех беспилотников на подлете к Москве.
В ночь на 20 октября силы ПВО сбили 136 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.