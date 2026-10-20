Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве

20 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе. После налета БПЛА пострадали трое мужчин. Им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь – один отказался от госпитализации, еще двоих доставили в Курск.