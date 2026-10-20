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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве

Антон Потоков
РИА Новости
РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил глава города.

20 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинский беспилотник самолетного типа атаковал объект энергетики в Октябрьском районе. После налета БПЛА пострадали трое мужчин. Им оперативно оказали необходимую медицинскую помощь – один отказался от госпитализации, еще двоих доставили в Курск.

В ночь на 20 октября силы ПВО сбили 136 украинских беспилотников самолетного типа над 15 российскими регионами. Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.

С 8:00 мск по 20:00 мск 19 октября российские военные сбили 13 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Крыма и Пермского края.

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