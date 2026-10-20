Силы ПВО сбили 136 украинских беспилотников над регионами России

Атаки были отражены с 20:00 мск 19 октября до 8:00 мск 20 октября. Система ПВО работала над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.