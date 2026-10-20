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Силы ПВО сбили 136 украинских беспилотников над регионами России

Инна Шульгина
Алексей Коновалов / ТАСС
Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО сбили 136 украинских беспилотников самолетного типа над 15 российскими регионами за ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Атаки были отражены с 20:00 мск 19 октября до 8:00 мск 20 октября. Система ПВО работала над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.

С вечера 19 октября Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Пскова и московского «Внуково». На момент публикации меры отменены.

По данным российского оборонного ведомства, с 8:00 мск до 20:00 мск 19 октября российские военные сбили 13 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Крыма и Пермского края.

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