Силы ПВО сбили 136 украинских беспилотников над регионами России
Силы ПВО сбили 136 украинских беспилотников самолетного типа над 15 российскими регионами за ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атаки были отражены с 20:00 мск 19 октября до 8:00 мск 20 октября. Система ПВО работала над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона.
С вечера 19 октября Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Пскова и московского «Внуково». На момент публикации меры отменены.
По данным российского оборонного ведомства, с 8:00 мск до 20:00 мск 19 октября российские военные сбили 13 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Крыма и Пермского края.