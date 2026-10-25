Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%CNY Бирж.12,064-0,83%IMOEX2 469,36+1,64%RGBITR773,12-0,07%
Главная / Политика /

Силы ПВО за ночь уничтожили 532 украинских БПЛА в небе над Россией

Ася Султанова

Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 532 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областей. БПЛА также были ликвидированы над Московским регионом, Пермским и Краснодарским краем, Татарстаном, Адыгеей, Марий Эл, Крымом, Удмуртией и над Азовским морем.

Массированной атаке подвергся Белгород. Один человек погиб, 14 пострадали. В результате атаки повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта. Возбуждено дело о теракте.

24 октября в Брянской области двое мужчин погибли, еще два человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус сельскохозяйственного предприятия. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её