Силы ПВО за ночь уничтожили 532 украинских БПЛА в небе над Россией

Массированной атаке подвергся Белгород. Один человек погиб, 14 пострадали. В результате атаки повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта. Возбуждено дело о теракте.