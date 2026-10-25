Силы ПВО за ночь уничтожили 532 украинских БПЛА в небе над Россией
Минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 532 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Тульской, Орловской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской областей. БПЛА также были ликвидированы над Московским регионом, Пермским и Краснодарским краем, Татарстаном, Адыгеей, Марий Эл, Крымом, Удмуртией и над Азовским морем.
24 октября в Брянской области двое мужчин погибли, еще два человека получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на микроавтобус сельскохозяйственного предприятия.