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Число раненых в Белгороде возросло до 14 человек

Антон Потоков

Белгород минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников, число пострадавших возросло по 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

Восемь раненых находятся в больницах города. При необходимости власти направят их на лечение в федеральные клиники. Шесть человек продолжат лечение амбулаторно.

В результате атаки повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта. 

В ночь на 25 октября при атаке на город погиб один человек, для жителей организовали ПВР. 

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