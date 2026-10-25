Число раненых в Белгороде возросло до 14 человек
Белгород минувшей ночью подвергся массированной атаке беспилотников, число пострадавших возросло по 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Восемь раненых находятся в больницах города. При необходимости власти направят их на лечение в федеральные клиники. Шесть человек продолжат лечение амбулаторно.
В результате атаки повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта.
В ночь на 25 октября при атаке на город погиб один человек, для жителей организовали ПВР.