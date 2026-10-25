Центр Белгорода попал под массированный удар дронов

Белгород ночью подвергся массированному удару беспилотников по мирным кварталам в центре города. Погиб один человек, еще 10 пострадали, из них восемь госпитализированы. Об этом утром сообщил мэр Валентин Демидов. Позже число раненых возросло до 14 человек, один из них позже скончался в больнице.