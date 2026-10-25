Центр Белгорода попал под массированный удар дронов

Центр Белгорода попал под массированный удар дроновДва человека погибло, возбуждено дело о теракте
По его словам, зафиксированы значительные разрушения жилого фонда, повреждены автомобили, социальные и коммерческие объекты. На местах работают все оперативные службы. «Главная наша задача – быстро закрыть тепловой контур по временной схеме. Коммунальщики приступают к уборке территорий», – написал Демидов в Telegram-канале.
Для жителей, чье имущество пострадало, организованы пункты временного размещения. К этому моменту разместиться в них решили 53 человека, к местам сбора подвозят автобусами. С утра управы начали оценивать и фиксировать повреждения в стартовых актах, после чего коммунальные службы приступят к уборке мусора и осколков.
Семь раненых находятся в больницах, шесть получают помощь амбулаторно.
СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), сообщили в ведомстве.
Белгород почти ежедневно подвергается атакам украинских дронов. 23 октября при ударе по коммерческому объекту в городе пострадал местный житель. По данным властей, разрушения жилого фонда после массированных атак БПЛА последних месяцев серьезные. В работе по восстановлению находятся около 3000 адресов с начала августа. Порядок организации работ изменился: теперь восстановление идет за счет федеральных средств, отмечал Демидов.