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Центр Белгорода попал под массированный удар дронов

Два человека погибло, возбуждено дело о теракте
Ирина Овчарова
Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова
Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Белгород ночью подвергся массированному удару беспилотников по мирным кварталам в центре города. Погиб один человек, еще 10 пострадали, из них восемь госпитализированы. Об этом утром сообщил мэр Валентин Демидов. Позже число раненых возросло до 14 человек, один из них позже скончался в больнице.

По его словам, зафиксированы значительные разрушения жилого фонда, повреждены автомобили, социальные и коммерческие объекты. На местах работают все оперативные службы. «Главная наша задача – быстро закрыть тепловой контур по временной схеме. Коммунальщики приступают к уборке территорий», – написал Демидов в Telegram-канале.

Для жителей, чье имущество пострадало, организованы пункты временного размещения. К этому моменту разместиться в них решили 53 человека, к местам сбора подвозят автобусами. С утра управы начали оценивать и фиксировать повреждения в стартовых актах, после чего коммунальные службы приступят к уборке мусора и осколков.

В результате атаки повреждены 30 многоквартирных домов, 35 автомобилей, четыре частных дома, три административных здания, восемь коммерческих и три социальных объекта. 
Семь раненых находятся в больницах, шесть получают помощь амбулаторно.

СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), сообщили в ведомстве.

Белгород почти ежедневно подвергается атакам украинских дронов. 23 октября при ударе по коммерческому объекту в городе пострадал местный житель. По данным властей, разрушения жилого фонда после массированных атак БПЛА последних месяцев серьезные. В работе по восстановлению находятся около 3000 адресов с начала августа. Порядок организации работ изменился: теперь восстановление идет за счет федеральных средств, отмечал Демидов.

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