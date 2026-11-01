Газовоз катарской компании Nakilat атаковали в Персидском заливе

14 октября контейнеровоз и танкер попали под обстрел в Ормузском проливе. 12 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня. По данным агентства Tasnim, судно отключило навигационную систему и проигнорировало предупреждение КСИР, после чего было поражено. В КСИР подчеркнули, что любой танкер, который, по мнению Ирана, сотрудничает с США в Ормузском проливе и Персидском заливе, будет уничтожен. 9 октября КСИР нанес удар по танкеру NV Sunshine. Он перевозил СПГ в Ормузском проливе.