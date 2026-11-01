Газовоз катарской компании Nakilat атаковали в Персидском заливе
Танкер-газовоз Al-Maida компании Nakilat подвергся атаке неизвестными объектами в Персидском заливе. Об этом сообщается на сайте компании. Инцидент произошел вечером 30 октября.
Ни один из членов экипажа на борту судна не пострадал, никакого воздействия на окружающую среду не было.
В компании уточнили, что судно находится в безопасном положении и сохраняет управляемость, а последствия инцидента устанавливаются. Nakilat поддерживает прямую связь с судном и экипажем, а также с региональными органами морской безопасности.
30 октября управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что танкер для перевозки сырой нефти был поражен неизвестным снарядом при завершении выхода из Ормузского пролива.
14 октября контейнеровоз и танкер попали под обстрел в Ормузском проливе. 12 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении удара по третьему танкеру в Ормузском проливе за два дня. По данным агентства Tasnim, судно отключило навигационную систему и проигнорировало предупреждение КСИР, после чего было поражено. В КСИР подчеркнули, что любой танкер, который, по мнению Ирана, сотрудничает с США в Ормузском проливе и Персидском заливе, будет уничтожен. 9 октября КСИР нанес удар по танкеру NV Sunshine. Он перевозил СПГ в Ормузском проливе.