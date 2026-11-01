За ночь над регионами России сбили 235 украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 1 ноября перехватили и уничтожили 235 украинских беспилотников самолетного типа над 17 областями и Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, атаки отражались с 20:00 мск 31 октября до 8:00 мск 1 ноября.
Сообщалось о массированной атаке дронов в Нижегородской области. По словам губернатора Глеба Никитина, за ночь и утро над регионом уничтожили более 100 БПЛА. Значительные повреждения получило промышленное предприятие. Пострадавших нет. Специалисты продолжают оценивать ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу.
В Ростовской области, по данным губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО сбили более 20 беспилотников в Таганроге и шести районах. В одном из населенных пунктов обломки дрона повредили крышу жилого дома. По предварительной информации, никто не пострадал.
31 октября Минобороны РФ сообщало об уничтожении за сутки 604 украинских беспилотников, четырех крылатых ракет большой дальности «Фламинго», двух управляемых ракет «Нептун» и одной управляемой авиационной бомбы.