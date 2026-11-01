За ночь над регионами России сбили 235 украинских беспилотников

Сообщалось о массированной атаке дронов в Нижегородской области. По словам губернатора Глеба Никитина, за ночь и утро над регионом уничтожили более 100 БПЛА. Значительные повреждения получило промышленное предприятие. Пострадавших нет. Специалисты продолжают оценивать ущерб гражданской инфраструктуре и имуществу.