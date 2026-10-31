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Главная / Политика /

Лантратова: РФ и Украина договорились регулярно проводить гуманитарные миссии

Анна Суслова
Виктор Антонюк / ТАСС
Виктор Антонюк / ТАСС

Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Telegram-канале.

«Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг. Продолжаем совместную работу с уполномоченным верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом», – сообщила Лантратова.

Она добавила, что стороны будут поддерживать жителей Алешек, которые решили остаться в городе.

30 октября Лантратова сообщила, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области завершена. Было проведено разделение транспортных групп: некоторые жители уедут на Украину, а тем, кто останется в России, будет оказана необходимая поддержка. Омбудсмен добавила, что Россия продолжит поддерживать связь с теми, кто остался в Алешках. В тот же день она заявила, что в городе началась передача местным жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи.

31 октября Минобороны РФ сообщило, что жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в аэропорт Гомеля в сопровождении Лубинца. Позже три самолета с эвакуированными жителями Алешек приземлились в аэропорту Гомеля в Белоруссии. В аэропорту эвакуированные дожидались выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который они проследуют на Украину.

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