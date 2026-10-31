Лантратова: РФ и Украина договорились регулярно проводить гуманитарные миссии

30 октября Лантратова сообщила, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области завершена. Было проведено разделение транспортных групп: некоторые жители уедут на Украину, а тем, кто останется в России, будет оказана необходимая поддержка. Омбудсмен добавила, что Россия продолжит поддерживать связь с теми, кто остался в Алешках. В тот же день она заявила, что в городе началась передача местным жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи.