Лантратова: РФ и Украина договорились регулярно проводить гуманитарные миссии
Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Telegram-канале.
«Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, это очень важный шаг. Продолжаем совместную работу с уполномоченным верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом», – сообщила Лантратова.
Она добавила, что стороны будут поддерживать жителей Алешек, которые решили остаться в городе.
30 октября Лантратова сообщила, что гуманитарная операция в Алешках Херсонской области завершена. Было проведено разделение транспортных групп: некоторые жители уедут на Украину, а тем, кто останется в России, будет оказана необходимая поддержка. Омбудсмен добавила, что Россия продолжит поддерживать связь с теми, кто остался в Алешках. В тот же день она заявила, что в городе началась передача местным жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи.
31 октября Минобороны РФ сообщило, что жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в аэропорт Гомеля в сопровождении Лубинца. Позже три самолета с эвакуированными жителями Алешек приземлились в аэропорту Гомеля в Белоруссии. В аэропорту эвакуированные дожидались выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который они проследуют на Украину.