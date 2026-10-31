Bloomberg: США пытаются догнать Россию и КНР в сфере производства дешевых дронов

Другое препятствие – сам Пентагон с его высокими затратами, длительными циклами разработки и структурной неэффективностью, отмечает агентство. По оценке Счетной палаты США (Government Accountability Office), медлительный цикл закупок несет в себе риск того, что армия США примет на вооружение систему, которая «уже устарела» к моменту поставки.