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Bloomberg: США пытаются догнать Россию и КНР в сфере производства дешевых дронов

Филипп Иванов
EPA / ТАСС
EPA / ТАСС

США начинают практически с нуля развивать массовое производство дешевых военных беспилотников, тогда как Россия и Китай выпускают их миллионами. Об этом заявил исполняющий обязанности директора инновационного подразделения Пентагона Трэвис Метц, передает Bloomberg.

По его словам, в стране есть «весьма динамичное» сообщество компаний, занимающихся дронами, но ни одна из них не имеет возможности существенно масштабировать производство.

Пентагон уже заключил контракты на сумму около $1,1 млрд в рамках программы Drone Dominance, запущенной главой ведомства Питом Хегсетом в июле прошлого года. Цель – закупить около 250 000 дронов к концу 2027 г.

На первом этапе программы Пентагон отобрал 11 из примерно 20 поставщиков, выделив $150 млн на 30 000 дронов. Однако к середине сентября полностью выполнили заказы лишь три компании, а средняя стоимость одного дрона составила $5000.

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Среди ключевых проблем – зависимость от китайских комплектующих: аккумуляторов, бесщеточных двигателей и пропеллеров. США вводят все более строгие ограничения на использование китайских компонентов, что ставит производителей в сложное положение.

«Любой, кто говорит, что его зависимость от Китая полностью нулевая, вероятно, обманывает себя», – заявил глава производителя БПЛА Skydio Адам Брай.

Другое препятствие – сам Пентагон с его высокими затратами, длительными циклами разработки и структурной неэффективностью, отмечает агентство. По оценке Счетной палаты США (Government Accountability Office), медлительный цикл закупок несет в себе риск того, что армия США примет на вооружение систему, которая «уже устарела» к моменту поставки.

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