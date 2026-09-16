В Хабаровском крае планируют выпустить 330 000 БПЛА в 2026 году

27 июля министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал о развитии средств защиты российских предприятий от беспилотников. По его словам, в стране развернута линейка лазерных комплексов для противодействия БПЛА. Один из таких комплексов за месяц уничтожил почти 60 дронов. Министр отмечал, что эксплуатация установок требует расходов преимущественно на электроэнергию и позволяет экономить средства на применении зенитных ракет, хотя полностью отказаться от ракетных средств невозможно.