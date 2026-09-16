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В Хабаровском крае планируют выпустить 330 000 БПЛА в 2026 году

Ксения Наумчик
ТАСС
ТАСС

В Хабаровском крае до конца 2026 г. планируют произвести 330 000 беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Демешин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он напомнил, что в 2025 г. объем выпуска БПЛА составил 100 000. Таким образом, Демешин планирует нарастить производство дронов в три раза.

По словам губернатора, уровень локализации производства беспилотников в Хабаровском крае достиг 80%. В регионе выпускаются микроэлектронные компоненты, платы и аккумуляторные батареи, используемые при производстве БПЛА.

27 июля министр промышленности и торговли Антон Алиханов рассказал о развитии средств защиты российских предприятий от беспилотников. По его словам, в стране развернута линейка лазерных комплексов для противодействия БПЛА. Один из таких комплексов за месяц уничтожил почти 60 дронов. Министр отмечал, что эксплуатация установок требует расходов преимущественно на электроэнергию и позволяет экономить средства на применении зенитных ракет, хотя полностью отказаться от ракетных средств невозможно.

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