Алиханов рассказал о новых средствах защиты российских производств от БПЛА
Для противодействия беспилотникам в России, в том числе на промышленных предприятиях, развернута линейка лазерных комплексов. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов в интервью радио «Комсомольская правда».
По словам главы Минпромторга, один из лазерных комплексов за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. Министр подчеркнул, что эксплуатация подобных установок требует затрат только на электроэнергию, благодаря чему удается экономить сотни миллионов рублей на использовании зенитных ракет. При этом он отметил, что полностью отказаться от ракетных средств невозможно.
Министр добавил, что важным направлением остается развитие систем обнаружения беспилотников. По его словам, необходимо повышать «радиолокационную осведомленность» и объединять данные, поступающие от радиолокационных, аудио- и видеосенсоров, в единую систему управления средствами борьбы с БПЛА.
Алиханов сообщил, что к реализации таких решений уже приступили специалисты Минобороны. Кроме того, он отметил наличие в России команд с компетенциями в области машинного зрения, распознавания и перехвата беспилотников, подчеркнув необходимость их дальнейшей поддержки и развития.
29 июня министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, в ходе которой заявил, что во всех группировках войск выстроена эшелонированная система защиты с применением тактических перехватчиков. Активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные в первую очередь FPV-перехватчиками. Белоусов также уточнил, что для повышения ситуационной осведомленности создается единая информационная среда. На тактическом уровне внедряется программное обеспечение, позволяющее определять цель, видеть обстановку и управлять боем. Система противодействия БПЛА формируется в единую систему ПВО со множеством элементов и различными задачами.