Алиханов рассказал о новых средствах защиты российских производств от БПЛА

По словам главы Минпромторга, один из лазерных комплексов за месяц уничтожил почти 60 беспилотников. Министр подчеркнул, что эксплуатация подобных установок требует затрат только на электроэнергию, благодаря чему удается экономить сотни миллионов рублей на использовании зенитных ракет. При этом он отметил, что полностью отказаться от ракетных средств невозможно.