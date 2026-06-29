Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,429-0,52%VEON-RX49,80%BLNG6,83-2,84%IMOEX2 304,5+0,83%RTSI942,07+0,83%RGBI113,8+0,65%RGBITR756,95+0,73%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что рассказал Белоусов о борьбе с дронами ВСУ и внедрении ИИ

Министр обсудил с военкорами развитие беспилотных систем
Михаил Беляев
Вадим Савицкий / ТАСС
Вадим Савицкий / ТАСС
Главное
  • О системе противодействия дронам ВСУ
  • О войсках беспилотных систем и искусственном интеллекте
  • О передовых лабораториях
  • О социальной поддержке военных

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, в том числе из федеральных СМИ. Обсуждались противодействие беспилотникам, развитие войск беспилотных систем, внедрение искусственного интеллекта и меры социальной поддержки участников спецоперации. «Ведомости» собрали основные тезисы.

О системе противодействия дронам ВСУ

Во всех группировках войск выстроена эшелонированная система защиты с применением тактических перехватчиков. Активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные в первую очередь FPV-перехватчиками.

Министр уточнил, что для повышения ситуационной осведомленности создается единая информационная среда. На тактическом уровне внедряется программное обеспечение, позволяющее определять цель, видеть обстановку и управлять боем. Система противодействия БПЛА формируется в единую систему ПВО со множеством элементов и различными задачами.

О войсках беспилотных систем и искусственном интеллекте

Созданные в Вооруженных силах РФ войска беспилотных систем показали эффективность примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов. По словам Белоусова, в этих подразделениях воюют не отдельные расчеты, а подразделения, которым ставятся комплексные задачи – например, изолировать район или перерезать пути снабжения.

Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу названо одним из приоритетных проектов Минобороны.

«ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться», – рассказал министр.

Активно внедряется программно-аппаратный комплекс DC, который наполняется данными для всех подразделений беспилотных систем. Возможности искусственного интеллекта используются и в противовоздушной обороне. Этот проект, по словам Белоусова, входит в число семи, которые планируется реализовать до конца текущего года.

О передовых лабораториях

Минобороны активно поддерживает создание и развитие на передовой лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов. Такая работа налажена практически в каждой крупной части.

Он уточнил, что проекты финансируются для закупки комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и прочего оборудования.

О социальной поддержке военных

Военные корреспонденты на встрече выступили с рядом инициатив по расширению и совершенствованию мер социальной поддержки участников СВО. Был также поднят вопрос об оказании психологической помощи членам их семей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте