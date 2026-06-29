Что рассказал Белоусов о борьбе с дронами ВСУ и внедрении ИИ

Что рассказал Белоусов о борьбе с дронами ВСУ и внедрении ИИМинистр обсудил с военкорами развитие беспилотных систем
- О системе противодействия дронам ВСУ
- О войсках беспилотных систем и искусственном интеллекте
- О передовых лабораториях
- О социальной поддержке военных
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, в том числе из федеральных СМИ. Обсуждались противодействие беспилотникам, развитие войск беспилотных систем, внедрение искусственного интеллекта и меры социальной поддержки участников спецоперации. «Ведомости» собрали основные тезисы.
О системе противодействия дронам ВСУ
Во всех группировках войск выстроена эшелонированная система защиты с применением тактических перехватчиков. Активно внедряются мобильные огневые группы, вооруженные в первую очередь FPV-перехватчиками.
Министр уточнил, что для повышения ситуационной осведомленности создается единая информационная среда. На тактическом уровне внедряется программное обеспечение, позволяющее определять цель, видеть обстановку и управлять боем. Система противодействия БПЛА формируется в единую систему ПВО со множеством элементов и различными задачами.
О войсках беспилотных систем и искусственном интеллекте
Созданные в Вооруженных силах РФ войска беспилотных систем показали эффективность примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов. По словам Белоусова, в этих подразделениях воюют не отдельные расчеты, а подразделения, которым ставятся комплексные задачи – например, изолировать район или перерезать пути снабжения.
Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу названо одним из приоритетных проектов Минобороны.
«ИИ в дронах, в основном, применяется сейчас в двух ипостасях. Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться», – рассказал министр.
Активно внедряется программно-аппаратный комплекс DC, который наполняется данными для всех подразделений беспилотных систем. Возможности искусственного интеллекта используются и в противовоздушной обороне. Этот проект, по словам Белоусова, входит в число семи, которые планируется реализовать до конца текущего года.
О передовых лабораториях
Минобороны активно поддерживает создание и развитие на передовой лабораторий по производству и усовершенствованию БПЛА и наземных роботизированных комплексов. Такая работа налажена практически в каждой крупной части.
Он уточнил, что проекты финансируются для закупки комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и прочего оборудования.
О социальной поддержке военных
Военные корреспонденты на встрече выступили с рядом инициатив по расширению и совершенствованию мер социальной поддержки участников СВО. Был также поднят вопрос об оказании психологической помощи членам их семей.