Что рассказал Белоусов о борьбе с дронами ВСУ и внедрении ИИ

Созданные в Вооруженных силах РФ войска беспилотных систем показали эффективность примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов. По словам Белоусова, в этих подразделениях воюют не отдельные расчеты, а подразделения, которым ставятся комплексные задачи – например, изолировать район или перерезать пути снабжения.