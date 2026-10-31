Еврокомиссар заявил о практически полном разрыве энергосвязей с Россией

30 октября ТАСС со ссылкой на данные торгов писал, что биржевая цена газа в Европе превысила $1200 за 1000 куб. м впервые с декабря 2022 г. В тот же день председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цены на газ в Европе в случае холодной зимы могут достигнуть $2500 за 1000 куб. м на пиковых значениях. 9 октября издание Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей.