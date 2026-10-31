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Еврокомиссар заявил о практически полном разрыве энергосвязей с Россией

Ася Султанова

Разрыв энергетических связей с Россией «в целом завершен», заявил изданию Bloomberg еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, главными поставщиками энергоносителей для региона на данный момент являются Норвегия и США.

«Нам пришлось инвестировать в диверсификацию, прежде всего поставок природного газа, и это нам помогает. Но также продолжать развертывание возобновляемых источников и повышение энергоэффективности. Так что это, безусловно, способствовало устойчивости прямо сейчас», – сказал Домбровскис.

Как пишет издание, доля зеленых источников в производстве электроэнергии в Евросоюзе выросла до 47% в 2025 г. с 39% в 2022 г., что смягчило влияние роста цен на газ на цены на электроэнергию.

По оценкам главного экономиста ING Марике Блом, домохозяйства также помогли снизить общее потребление газа примерно на 15% по сравнению с периодом до украинского конфликта.

По словам Штефана Капферера, возглавляющего немецкого оператора электросетей 50Hertz, бизнес научился использовать энергию тогда, когда она дешевая, и выиграет еще больше по мере распространения батарей – крупных промышленных накопителей, позволяющих запасать электроэнергию в часы низких цен и тратить ее, когда она дорожает. Среди прочих инновационных решений он приводит химический кластер, который экономит на природном газе: вместо него для производства пара используется избыточная электроэнергия.

30 октября ТАСС со ссылкой на данные торгов писал, что биржевая цена газа в Европе превысила $1200 за 1000 куб. м впервые с декабря 2022 г. В тот же день председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цены на газ в Европе в случае холодной зимы могут достигнуть $2500 за 1000 куб. м на пиковых значениях. 9 октября издание Politico писало, что Европа может столкнуться с дефицитом газа зимой и ростом коммунальных платежей. 

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