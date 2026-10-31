Кабмин продлил запрет на экспорт дизеля производителями до 31 января 2027 года

28 октября министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Вашингтон может разрешить дополнительные поставки российского дизельного топлива на мировой рынок в зависимости от действий Москвы. По его словам, приостановка американских санкций на экспорт российского дизеля должна стать стимулом для Москвы завершить конфликт на Украине. Он допустил, что в рамках этого решения могут отправиться дополнительные танкеры с российским топливом. 28 октября в США отправился четвертый танкер с российским дизельным топливом.