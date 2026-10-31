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Кабмин продлил запрет на экспорт дизеля производителями до 31 января 2027 года

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке
Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство России продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России производителями, до 31 января 2027 г. включительно, сообщается на сайте кабмина. Решение приняли для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 г., а для непосредственных производителей дизельного и судового топлива и газойлей ограничение вводили до 31 октября 2026 г.

30 октября вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о готовящемся продлении запрета на экспорт дизеля. Он отметил, что при этом для отдельных поставок на мировые рынки сохранят исключения.

Новак заявил о готовности России обеспечить потребности партнеров в дизеле

Бизнес / ТЭК

30 сентября правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до 31 октября включительно. Для компаний, не являющихся производителями, ограничения уже действуют до 31 января 2027 г. 

До этого запрет на экспорт дизтоплива для производителей действовал по 30 сентября 2026 г., для непроизводителей – до 31 января 2027 г. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина. Кроме того, до 31 января 2027 г. работает полный запрет на экспорт бензина.

10 октября кабмин частично снял ограничения на экспорт дизеля в рамках договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На первом этапе разрешили поставить на мировой рынок 500 000 т топлива. Новак пояснял, что интересы российских потребителей не пострадают. По его словам, дизельное топливо в России производится из отечественного сырья на местных нефтеперерабатывающих заводах.

28 октября министр энергетики США Крис Райт сообщил, что Вашингтон может разрешить дополнительные поставки российского дизельного топлива на мировой рынок в зависимости от действий Москвы. По его словам, приостановка американских санкций на экспорт российского дизеля должна стать стимулом для Москвы завершить конфликт на Украине. Он допустил, что в рамках этого решения могут отправиться дополнительные танкеры с российским топливом. 28 октября в США отправился четвертый танкер с российским дизельным топливом.

25 октября Новак заявлял, что Россия может поставить столько дизельного топлива, сколько потребуется ее международным партнерам. 

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