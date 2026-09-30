Правительство продлило запрет на экспорт дизтоплива до 31 октября

Правительство продлило запрет на экспорт дизтоплива до 31 октябряРанее о таком решении сообщали источники «Ведомостей»
Правительство продлило запрет для производителей на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 31 октября включительно. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба кабмина.
«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период уборочной кампании», – говорится в сообщении.
До этого запрет на экспорт дизтоплива для производителей действовал по 30 сентября 2026 г., для непроизводителей – до 31 января 2027 г. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина. Кроме того, до 31 января 2027 г. работает полный запрет на экспорт бензина.
О том, что будет такое решение, сообщали источники «Ведомостей», знакомые с результатами совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего 14 сентября.
Запрет на экспорт дизтоплива был введен правительством в конце сентября 2025 г. Первоначально он был установлен для компаний, которые не являются производителями дизеля (т. е. для трейдеров), а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. Сначала он был установлен до 31 декабря 2025 г., затем его трижды продлевали. В последний раз правительство продлило ограничения на экспорт топлива до конца января 2027 г.