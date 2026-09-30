Правительство продлило запрет на экспорт дизтоплива до 31 октября

Запрет на экспорт дизтоплива был введен правительством в конце сентября 2025 г. Первоначально он был установлен для компаний, которые не являются производителями дизеля (т. е. для трейдеров), а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. Сначала он был установлен до 31 декабря 2025 г., затем его трижды продлевали. В последний раз правительство продлило ограничения на экспорт топлива до конца января 2027 г.