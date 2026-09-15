Правительство продлит запрет на экспорт дизтоплива для производителей до ноября

Временный запрет на экспорт дизтоплива был введен правительством в конце сентября 2025 г. Первоначально он был установлен для компаний, которые не являются производителями дизеля (т. е. для трейдеров), а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. Сначала он был установлен на три месяца (до 31 декабря 2025 г.), затем правительство трижды продлевало срок действия ограничений – до 28 февраля, до 31 июля 2026 г. и до 31 января 2027 г.