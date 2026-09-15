Правительство продлит запрет на экспорт дизтоплива для производителей до ноября

Правительство продлит запрет на экспорт дизтоплива для производителей до ноябряРешение обусловлено переносом ремонтов на НПЗ и необходимостью пополнения запасов
Правительство приняло решение продлить запрет на экспорт дизельного топлива для производителей до конца октября 2026 г. Об этом сообщили два источника «Ведомостей», знакомые с результатами совещания у вице-премьера Александра Новака, прошедшего 14 сентября.
Сейчас запрет действует до 30 сентября. Эмбарго будет продлено с целью обеспечения поставок топлива на внутренний рынок, говорит один из собеседников.
Временный запрет на экспорт дизтоплива был введен правительством в конце сентября 2025 г. Первоначально он был установлен для компаний, которые не являются производителями дизеля (т. е. для трейдеров), а также для НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. Сначала он был установлен на три месяца (до 31 декабря 2025 г.), затем правительство трижды продлевало срок действия ограничений – до 28 февраля, до 31 июля 2026 г. и до 31 января 2027 г.
В начале июля этого года правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива. Запрет был установлен до 31 июля 2026 г., затем кабмин поочередно продлил его до 1 сентября и 30 сентября. Исключение сделано для вывоза дизтоплива в рамках международных соглашений и для гуманитарных поставок.
Параллельно в России действует аналогичный запрет на экспорт бензина. Он установлен до 31 января 2027 г.
Решения в отношении экспортных ограничений принимаются с учетом ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, объемов производства и запасов, а также динамики спроса, говорит представитель Минэнерго. Приоритетом остается обеспечение внутреннего рынка в полном объеме и стабильность топливного рынка, подчеркивает собеседник.
По его словам, параметры ограничений регулярно оцениваются в зависимости от ситуации на внутреннем рынке, и при формировании достаточных объемов предложения и стабилизации ситуации действующие ограничения могут быть скорректированы.
Эмбарго на экспорт нефтепродуктов – одна из мер по стабилизации российского рынка моторного топлива. Из-за атак на российскую топливно-энергетическую инфраструктуру ряд НПЗ получили повреждения, из-за чего в России произошло временное сокращение производства бензина и дизельного топлива, говорил в начале июля на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Александр Новак.
Для стабилизации ситуации правительство ввело полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а нефтяные компании увеличили загрузку действующих НПЗ до максимального уровня, сократили сроки текущих ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздний срок, а также направили на рынок накопленные ранее запасы топлива, говорил Новак. Также был расширен импорт нефтепродуктов и увеличен выпуск топлива более низкого экологического класса. Кроме того, для наполнения внутреннего рынка правительство снизило в период с 1 июля по 30 сентября 2026 г. норматив продаж бензина на бирже с 15% до 10%.
Новак 14 сентября провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. В сообщении правительства по его итогам отмечалось, что российские НПЗ ввели в эксплуатацию несколько дополнительных установок, что позволило нарастить объемы выпуска нефтепродуктов. При этом продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки, где фиксируются локальные перебои, отмечала пресс-служба правительства.
По итогам совещания вице-премьер поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг внутреннего рынка топлива, своевременно предлагать механизмы решения возникающих вопросов, а также обеспечить более глубокий и детальный региональный анализ состояния заправочной инфраструктуры, говорится в сообщении. Кроме того, он поручил усилить работу по контролю за ценообразованием в мелкооптовом сегменте топливного рынка.
Продление запрета на экспорт дизеля для производителей на октябрь обусловлено переносом на осень плановых ремонтов на НПЗ и необходимостью пополнения запасов топлива в этих условиях, отмечают руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин и управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.
Продление эмбарго выгодно для потребителей, так как оно может частично нивелировать сезонный рост цен, который традиционно приходится на четвертый квартал из-за перехода на зимнее дизтопливо, отмечает гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Производство дизеля в России исторически выше, чем выпуск бензина, поэтому ограничения могут принести гораздо больший эффект, чем на рынке бензина, отмечает эксперт.
Сейчас существенно роста оптовых и розничных цен на дизель нет, обращает внимание Терешкин.
Цена на дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала сентября снизилась на 4% до 70 546 руб./т, свидетельствуют данные торгов. В начале сентября стоимость дизеля на бирже была еще ниже (65 933 руб./т), но затем цена скорректировалась в сторону увеличения.
Средняя цена на дизельное топливо на АЗС, по данным Росстата на 7 сентября (последняя доступная информация), составляла 88,44 руб./л. С начала месяца стоимость топлива увеличилась на 0,05%. С начала года рост составил 18,4% при инфляции 4,72%.
Оптовые цены на дизель снизились благодаря мерам правительства по стабилизации рынка, поясняет Фролов. При этом в рознице дизтопливо не дешевеет, так как текущее снижение оптовых цен не гарантирует обеспечения маржинальности АЗС, отмечает эксперт.
В октябре оптовые цены на дизель стабилизируются, хотя в отдельные дни возможен временный рост котировок, считает Фролов. Бахтин прогнозирует снижение оптовых цен во второй половине следующего месяца.
Розничные цены в ближайшие месяцы останутся стабильными – их недельный рост будет в пределах инфляции, полагает Фролов.
«Ведомости» направили запрос в Минэнерго.