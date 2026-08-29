Запрет на экспорт дизтоплива продлили до 30 сентября
Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля для производителей продлен до 30 сентября включительно, сообщили на сайте кабмина.
«Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – говорится в сообщении.
В тексте также подчеркивается, что общий запрет на экспорт топлива действует по 31 января 2027 г., однако для производителей дизельного, судового топлива и газойля ограничение действовало до 31 августа 2026 г.
23 августа президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на топливном рынке находится под контролем председателя правительства Михаила Мишустина. Он отметил, что часть проблем пока не удалось решить, но работа по данным вопросам продолжается.
27 августа «Коммерсантъ» сообщил, что правительство рассматривает вопрос о создании системы мониторинга всей цепочки поставок нефтепродуктов. Кроме того, ФАС, Минэнерго и нефтекомпании смогут определять индикативные цены на топливо в отдельных субъектах РФ и подготовят проекты по увеличению реализации топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» на Петербургской бирже.