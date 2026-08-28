Правительство может установить контроль над всей цепочкой поставок нефти
Правительство России рассматривает возможность создания системы мониторинга всей цепочки поставок нефтепродуктов, в том числе поставок объемом от 1 т, установления индикативных цен в регионах и усиления контроля за стоимостью топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4», сообщил «Коммерсантъ».
ФАС, Минэнерго и нефтекомпании смогут определять индикативные цены на топливо в отдельных субъектах РФ (они станут основными для контроля по всей цепочке поставок). Также регуляторы будут принимать меры в отношении компаний, которые завышают цены на топливо в регионе. Первым регионом, где рассматриваются подобные меры, станет Тува.
ФАС, Минэнерго и нефтекомпании, по данным издания, подготовят проекты по увеличению реализации топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» на Петербургской бирже. К 15 сентября они также представят модель, по которой будет функционировать рынок «в условиях нормализации ситуации в разрезе биржевого, оптового и розничного сегментов» с учетом изменения механизма зачета биржевых нормативов, импорта нефтепродуктов и выпуска топлива.
23 августа президент России Владимир Путин заявил, что контроль над ситуацией на топливном рынке осуществляет председатель правительства Михаил Мишустин, однако пока все вопросы не урегулированы до конца. Работа над ними продолжается.