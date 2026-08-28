Правительство может установить контроль над всей цепочкой поставок нефти

ФАС, Минэнерго и нефтекомпании, по данным издания, подготовят проекты по увеличению реализации топлива «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» на Петербургской бирже. К 15 сентября они также представят модель, по которой будет функционировать рынок «в условиях нормализации ситуации в разрезе биржевого, оптового и розничного сегментов» с учетом изменения механизма зачета биржевых нормативов, импорта нефтепродуктов и выпуска топлива.