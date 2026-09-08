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Главная / Бизнес /

Главные заявления Новака о ситуации с топливом в России

О импорте бензина, малых АЗС и борьбе с ростом цен
Михаил Беляев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • Меры по увеличению поставок
  • Антимонопольное реагирование и ситуация в регионах
  • Поручения Новака по борьбе с ростом цен и некачественным топливом
  • Предыдущие оценки Новака ситуации с топливом

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей ведомств, компаний и глав регионов. Обсуждались запасы нефтепродуктов, ремонты на НПЗ, северный завоз и меры антимонопольного реагирования. Ранее Новак заявлял о полном обеспечении рынка дизелем и авиакеросином и небольшом дефиците бензина, который сокращается за счет импорта. «Ведомости» собрали основные тезисы.

Меры по увеличению поставок

Минэнерго представило данные о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах импорта топлива. Ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонтные работы на НПЗ. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.

Отдельное внимание уделили северному завозу. Поставки ресурсов осуществляются стабильно и в соответствии с графиками. На особом контроле находятся Республика Саха (Якутия) и Магаданская область.

Антимонопольное реагирование и ситуация в регионах

ФАС доложила о мерах по пресечению необоснованного завышения цен на топливо. Ведомство возбудило 51 дело и выдало 81 предупреждение.

Главы субъектов рассказали о положении на региональных рынках. Рассматривались баланс спроса и предложения, динамика цен и загруженность автозаправочной инфраструктуры в Хакасии, Мордовии и Свердловской области.

Поручения Новака по борьбе с ростом цен и некачественным топливом

ФАС не фиксирует жалоб аграриев на недостаток дизельного топлива

Бизнес / Агропром

Александр Новак подчеркнул необходимость повышения качества прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов. Это нужно для превентивного реагирования на изменения спроса и предложения. В частности, требуется заблаговременно определять объемы импорта для покрытия потребностей внутреннего рынка.

Профильным ведомствам поручено активизировать работу по ряду направлений. Среди них – проработка соглашений между Минэнерго, ФАС и малыми НПЗ и независимыми АЗС для регулирования ценообразования. Также поручено контролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 и совершенствовать информационную систему мониторинга топливного рынка.

Предыдущие оценки Новака ситуации с топливом

  • 3 сентября Новак говорил, что внутренний рынок полностью обеспечен дизельным топливом и авиакеросином. По бензину наблюдался небольшой дефицит.

  • Ситуация улучшается за счет ввода НПЗ и поставок из-за рубежа. Первые партии импортного бензина уже поступили на рынок из ближнего и дальнего зарубежья.

  • Правительство ранее продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей для непосредственных производителей до 30 сентября 2026 г. Общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 г.

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