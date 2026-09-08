Главные заявления Новака о ситуации с топливом в России

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей ведомств, компаний и глав регионов. Обсуждались запасы нефтепродуктов, ремонты на НПЗ, северный завоз и меры антимонопольного реагирования. Ранее Новак заявлял о полном обеспечении рынка дизелем и авиакеросином и небольшом дефиците бензина, который сокращается за счет импорта. «Ведомости» собрали основные тезисы.