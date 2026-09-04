ФАС не фиксирует жалоб аграриев на недостаток дизельного топлива

Весной российские сельхозтоваропроизводители столкнулись с резким ростом стоимости дизеля и перебоями в его поставках по доступной цене: на юге стоимость топлива с весны выросла примерно вдвое, осложняя посевную и затем уборочную кампанию. Для того, чтобы насытить рынок и сдержать цены, властями были запущены прямые поставки топлива с нефтеперерабатывающих предприятий и ограничен экспорт нефтепродуктов для всех поставщиков, а также скорректирован топливный демпфер. Сейчас цена опустилась с пиковых уровней, но все еще выше апрельских значений.