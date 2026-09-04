ФАС не фиксирует жалоб аграриев на недостаток дизельного топлива

ФАС не фиксирует жалоб аграриев на недостаток дизельного топливаСейчас цены на дизель снижаются, но остаются выше апрельских уровней
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не фиксирует жалоб аграриев на недостаток дизельного топлива в период полевых работ и рассчитывает на положительный эффект мер, уже предпринятых для нормализации ситуации, сообщил «Ведомостям» заместитель руководителя ведомства Геннадий Магазинов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Помимо этого, есть возможность заключения ценовых соглашений между властями регионов и участниками рынка. Сейчас такие соглашения прорабатываются в ряде регионов, и ведомство рассчитывает масштабировать эту практику. Предметом соглашения может являться оговоренная регионом и заправкой цена либо наценка на топливо, уточнил он в беседе с журналистами.
Весной российские сельхозтоваропроизводители столкнулись с резким ростом стоимости дизеля и перебоями в его поставках по доступной цене: на юге стоимость топлива с весны выросла примерно вдвое, осложняя посевную и затем уборочную кампанию. Для того, чтобы насытить рынок и сдержать цены, властями были запущены прямые поставки топлива с нефтеперерабатывающих предприятий и ограничен экспорт нефтепродуктов для всех поставщиков, а также скорректирован топливный демпфер. Сейчас цена опустилась с пиковых уровней, но все еще выше апрельских значений.
По данным ассоциации «Народный фермер», на конец апреля средняя цена за тонну составляла 70 000 руб., к середине лета она достигла 150 000 -160 000 руб. Благодаря введению запрета на экспорт и мерам правительства она снизилась до 90 000 – 95 000 руб., но по сравнению с апрельским уровнем – выше на 35%, говорит заместитель председателя совета ассоциации Константин Юров. Такое удорожание приводит к повышению себестоимости производства пшеницы примерно на 300 руб. за каждую тонну (при среднем расходе 75 л/га и урожайности 60 ц/га). Помимо этого, из-за подорожания топлива значительно выросли и затраты на перевозку урожая, заметил он.
По словам замруководителя ФАС, контроль наличия топлива и его стоимости ведомством продолжается в ежедневном режиме. Чтобы избежать повторения ситуации, предпринимаются все необходимые меры, сообщил он «Ведомостям».
В беседе с журналистами он заявил, что ведомство проверяет всю товаропроводящую цепочку. При наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства выдаются предупреждения либо возбуждают дела: например, на сегодня возбуждено 50 дел и выдано 78 предупреждений. «Понимая, какие могут быть последствия, компании исполняют предупреждения и снижают цены на топливо. Такие случаи уже есть, в том числе у ВИНК», – уточнил Магазинов.
Он также напомнил, что с 1 сентября производители в добровольном порядке будут предоставлять на биржу отчет не только о биржевых, но также о внебиржевых сделках по продаже топлива. С 1 марта 2027 г. предоставление этой информации станет обязательным. Такой подход ускорит реакцию на изменения, в том числе ценовой ситуации на рынке, сказал замглавы ведомства.