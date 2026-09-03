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Новак рассказал о дефиците с бензином

Анна Суслова
Григорий Сысоев / РИА Новости
Григорий Сысоев / РИА Новости

На топливном рынке наблюдается дефицит 92-го, 95-го, 98-го бензина, однако меры по урегулированию ситуации уже предпринимаются. Об этом заявил в интервью «Вестям» вице-премьер РФ Александр Новак.

«Здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой. Мы наблюдаем определенные перебои», – сказал он.

Новак подчеркнул, что, несмотря на перебои, на этой неделе ситуация несколько улучшилась. Это произошло в том числе благодаря вводу в эксплуатацию нескольких нефтеперерабатывающих заводов в конце прошлого месяца.

Он добавил, что благодаря введению запрета на экспорт бензина до 2027 г. и налаживанию поставок с экономическими партнерами работа по стабилизации ситуации на рынке продолжится.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Новак заявил, что власти продолжают контролировать рынок, а цены на топливо повышаются в зависимости от уровня инфляции.

С 1 сентября временная продажа бензина и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5») будет доступна на АЗС.

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