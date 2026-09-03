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Главная / Бизнес /

Новак: цены на топливо на АЗС зависят от уровня инфляции

Анна Суслова
Александр Жолобов / Фонд «Росконгресс»
Александр Жолобов / Фонд «Росконгресс»

Цены на топливо на АЗС нефтяных компаний повышаются в зависимости от уровня инфляции, заявил вице-премьер России Александр Новак в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

 «Интегрированные компании, они выполняют социальную функцию, и цены растут на уровне инфляции», – сказал он.

В рамках ВЭФа Новак также отметил, что ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильна по сравнению с прошлой. Рынок получил дополнительные объемы с НПЗ, некоторые из них начали работу без ремонта. Он добавил, что правительство надеется, что ситуация с топливом будет и дальше развиваться в этом направлении.

На пленарном заседании ВЭФа президент России Владимир Путин заявил, что власти контролируют ситуацию на топливном рынке, для стабилизации поставок предпринимаются меры, но гражданам необходимо быть готовыми к любому повороту событий.

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