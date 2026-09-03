Путин: власти контролируют ситуацию с дефицитом топлива

3 сентября заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ВЭФ сообщил, что ситуация на российском рынке топлива на этой неделе более стабильная, чем на прошлой. По его словам, внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов, а ряд заводов вышел в работу без ремонтов. Новак сказал, что правительство рассчитывает, что ситуация будет развиваться в том же направлении, что и сейчас. Он также добавил, что власти вместе с нефтяными компаниями контролируют рынок топлива.