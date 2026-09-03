Путин: власти контролируют ситуацию с дефицитом топлива
Ситуация на топливном рынке России находится под контролем властей, а для стабилизации поставок принимаются необходимые меры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
На вопрос, стоит ли россиянам привыкать к нехватке топлива, Путин ответил, что «мы должны быть ко всему готовы». При этом президент подчеркнул, что власти контролируют ситуацию на рынке и принимают меры для стабилизации поставок.
Отдельно глава государства остановился на ремонте российских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, восстановительные работы идут достаточно быстрыми темпами, что должно способствовать улучшению ситуации с доступностью топлива.
«Думаю, 10% оставшихся мы восстановим в самое ближайшее время», – сказал Путин.
3 сентября заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на ВЭФ сообщил, что ситуация на российском рынке топлива на этой неделе более стабильная, чем на прошлой. По его словам, внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов, а ряд заводов вышел в работу без ремонтов. Новак сказал, что правительство рассчитывает, что ситуация будет развиваться в том же направлении, что и сейчас. Он также добавил, что власти вместе с нефтяными компаниями контролируют рынок топлива.
2 сентября Новак заявил, что российский рынок получил дополнительные объемы топлива с НПЗ. Он отметил, что налажен импорт бензина, дизеля и авиакеросина. По его словам, поставки идут из дружественных России стран.
С 1 сентября кабмин разрешил временную продажу на АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5»). Разрешение действует до 30 июня 2027 г.