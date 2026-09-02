Новак: российский рынок получил дополнительные объемы топлива с НПЗ

«Ситуация [на рынке топлива] на этой неделе более стабильная, чем на прошлой, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд заводов вышел в работу без ремонтов», – сказал он интервью «Вестям».