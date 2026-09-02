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Главная / Бизнес /

Новак: российский рынок получил дополнительные объемы топлива с НПЗ

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский рынок получил дополнительные объемы топлива с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил вице-премьер Александр Новак.

«Ситуация [на рынке топлива] на этой неделе более стабильная, чем на прошлой, поскольку внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд заводов вышел в работу без ремонтов», – сказал он интервью «Вестям».

Новак сообщил, что Россия продолжает покупать топливо у других стран. Налажен импорт бензина, дизеля и авиакеросина. По его словам, поставки идут из дружественных России стран.

Топливный кризис в России начался летом 2026 г. К нему привели украинские удары по НПЗ на территории РФ. На фоне этого выросла стоимость бензина, сильнее всего кризис затронул водителей автомобилей. Минэнерго заявляло, что ситуация с авиакеросином стабильная.

С 1 сентября правительство разрешило временную продажу на АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5»). Разрешение действует до 30 июня 2027 г. 

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