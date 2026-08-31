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Кабмин с 1 сентября разрешил продажу на АЗС топлива стандартов «Евро-5» и ниже

Сергей Пахомов

Правительство России разрешило временную продажу на АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5»). Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Разрешение будет действовать с 1 сентября 2026 г. до 30 июня 2027 г. Мера направлена на поддержание стабильности внутреннего топливного рынка в России. Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их продажи на АЗС были ограничены.

АЗС продолжат предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе топлива. Таким образом, граждане смогут самостоятельно принимать решение о выборе бензина с учетом его характеристик.

21 августа правительство РФ сообщил, что на российских АЗС начнут маркировать экологический класс топлива. Информацию об экологическом классе топлива необходимо будет размещать на информационном табло топливораздаточной колонки и в уголке потребителя, а также указывать в кассовом чеке.

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