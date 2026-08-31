Кабмин с 1 сентября разрешил продажу на АЗС топлива стандартов «Евро-5» и ниже

Разрешение будет действовать с 1 сентября 2026 г. до 30 июня 2027 г. Мера направлена на поддержание стабильности внутреннего топливного рынка в России. Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их продажи на АЗС были ограничены.