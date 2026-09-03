Новак отметил улучшение ситуации с топливом на этой неделе
Ситуация на российском рынке топлива на этой неделе более стабильная, чем на прошлой. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в рамках ВЭФ-2026.
«Внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд заводов вышел в работу без ремонтов», – подчеркнул Новак.
По его словам, правительство рассчитывает, что ситуация будет развиваться в том же направлении, что и сейчас. Он также добавил, что власти вместе с нефтяными компаниями контролируют рынок топлива.
2 августа зампредседателя правительства Новак заявил, что российский рынок получил дополнительные объемы топлива с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Он отметил, что налажен импорт бензина, дизеля и авиакеросина. По его словам, поставки идут из дружественных России стран.
С 1 сентября правительство разрешило временную продажу на АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5»). Разрешение действует до 30 июня 2027 г.