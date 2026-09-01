В ЦБ рассказали, когда ситуация с топливом в России станет предсказуемой

В этот же день правительство России с 1 сентября 2026 г. до 30 июня 2027 г. разрешило временную продажу на АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5»). Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их продажи на АЗС были ограничены. АЗС продолжат предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе топлива.