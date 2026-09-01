В ЦБ рассказали, когда ситуация с топливом в России станет предсказуемой
Банк России ожидает, что ситуация на топливном рынке России станет более понятной и предсказуемой к октябрю. Об этом журналистам заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, более ясное понимание наступит после октябрьского заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.
«Сейчас делать какие-то выводы преждевременно», – сказал Тремасов.
31 августа заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием на независимых автозаправочных станциях. Он также призвал действовать превентивно и не допускать дефицита топлива в России.
В ходе совещания Новак также призвал заранее выявлять риски и своевременно принимать меры по недопущению дефицита топлива на внутреннем рынке. Минэнерго России вместе с нефтяными компаниями продолжает работу по равномерному распределению топлива, учитывая потребности субъектов РФ. Также под усиленном контролем находится вопрос поставок горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей. Помимо этого на совещании отметили, что необходимые объемы бензина поступают в северные территории в установленные сроки.
В этот же день правительство России с 1 сентября 2026 г. до 30 июня 2027 г. разрешило временную продажу на АЗС автомобильных бензинов и дизельного топлива экологических классов К2, К3, К4 и К5 («Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5»). Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их продажи на АЗС были ограничены. АЗС продолжат предоставлять потребителям полную информацию об экологическом классе топлива.