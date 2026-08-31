Новак призвал вовремя принимать меры для недопущения дефицита топлива

26 августа Росстат отметил рост цен на топливо в большинстве регионов РФ за неделю. В среднем цены росли на 0,9% в 55 субъектах. В тот же день консалтинговая компания Б1 сообщила «Ведомостям», что бензин может дорожать на 1–2% в месяц до конца года.