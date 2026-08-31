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Главная / Бизнес /

Новак призвал вовремя принимать меры для недопущения дефицита топлива

Сергей Пахомов

Нужно заранее выявлять риски и своевременно принимать меры по недопущению дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания со штабом по ситуации с нефтепродуктами.

Минэнерго России вместе с нефтяными компаниями продолжает работу по равномерному распределению топлива, учитывая потребности субъектов РФ. Также под усиленном контролем находится вопрос поставок горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей. Помимо этого на совещании отметили, что необходимые объемы бензина поступают в северные территории в установленные сроки.

В ходе заседания Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) особенно контролировать ценообразование на независимых автозаправках, а также призвал профильные ведомства следить за выполнением договоренностей между региональными операторами АЗС и независимыми сетями.

26 августа Росстат отметил рост цен на топливо в большинстве регионов РФ за неделю. В среднем цены росли на 0,9% в 55 субъектах. В тот же день консалтинговая компания Б1 сообщила «Ведомостям», что бензин может дорожать на 1–2% в месяц до конца года.

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