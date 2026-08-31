Новак призвал вовремя принимать меры для недопущения дефицита топлива
Нужно заранее выявлять риски и своевременно принимать меры по недопущению дефицита топлива на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания со штабом по ситуации с нефтепродуктами.
Минэнерго России вместе с нефтяными компаниями продолжает работу по равномерному распределению топлива, учитывая потребности субъектов РФ. Также под усиленном контролем находится вопрос поставок горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей. Помимо этого на совещании отметили, что необходимые объемы бензина поступают в северные территории в установленные сроки.
В ходе заседания Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) особенно контролировать ценообразование на независимых автозаправках, а также призвал профильные ведомства следить за выполнением договоренностей между региональными операторами АЗС и независимыми сетями.