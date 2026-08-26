Росстат зафиксировал рост цен на бензин в большинстве регионов РФ

Изменение цен на бензин за неделю Росстат зафиксировал в 55 регионах России. Максимальный рост ведомство отметило в Дагестане, где стоимость поднялась на 7,8%, а также в Рязанской области, где она выросла на 6,2%. Снижение стоимости топлива произошло в Крыму, где бензин подешевел на 8,5%, и в Хакасии, где она снизилась на 2,8%.