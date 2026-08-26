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Главная / Экономика /

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в большинстве регионов РФ

Сергей Пахомов

Цены на автомобильный бензин в России с 18 по 24 августа в среднем выросли на 0,9%, следует из данных Росстата.

Средняя цена за литр бензина по стране на 24 августа составила 77,05 руб. против 76,38 руб. на 17 августа. Средняя стоимость бензина АИ-92 увеличилась с 72,49 до 73,08 руб. за литр, бензина АИ-95 – с 78,58 до 79,32 руб. Цена бензина марок АИ-98 и выше выросла со 101,89 до 102,20 руб. за литр.

Стоимость дизельного топлива за неделю снизилась. Средняя цена литра уменьшилась с 88,48 до 88,4 руб. Индекс цен на дизельное топливо составил 99,6, что соответствует снижению на 0,4%.

Изменение цен на бензин за неделю Росстат зафиксировал в 55 регионах России. Максимальный рост ведомство отметило в Дагестане, где стоимость поднялась на 7,8%, а также в Рязанской области, где она выросла на 6,2%. Снижение стоимости топлива произошло в Крыму, где бензин подешевел на 8,5%, и в Хакасии, где она снизилась на 2,8%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли на 0,6%, тогда как в Санкт-Петербурге изменения оказались незначительными.

Ранее в консалтинговой компании Б1 сообщили «Ведомостям», что бензин может дорожать на 1–2% в месяц до конца года. Аналитики рассматривают два сценария развития ситуации на рынке нефтепродуктов в России. Первый – «контролируемая стабилизация», а второй - «быстрое восстановление и рост импорта».