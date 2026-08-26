Бензин может дорожать на 1–2% в месяц до конца года

По данным Росстата, средние цены на автомобильный бензин в России с 11 по 17 августа выросли на 0,5%. Средняя стоимость литра бензина на 17 августа достигла 76,38 руб. против 76,04 руб. неделей ранее. Цена АИ-92 выросла с 72,17 до 72,49 руб. за литр, АИ-95 – с 78,21 до 78,58 руб., АИ-98 и выше – со 101,78 до 101,89 руб. Дизельное топливо подешевело с 88,97 до 88,48 руб. за литр.