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Главная / Бизнес /

Бензин может дорожать на 1–2% в месяц до конца года

Ведомости

Стоимость бензина в России будет расти на 1–2% в месяц до конца 2026 г. Об этом «Ведомостям» сообщили в консалтинговой компании Б1.

Аналитики рассматривают два сценария развития ситуации на рынке нефтепродуктов в России. Первый – «контролируемая стабилизация». Сценарий предполагает, что ремонты на НПЗ будут идти медленно из-за параллельного импорта необходимого оборудования, но правительство будет контролировать ситуацию на рынке топлива.

Второй сценарий – «быстрое восстановление и рост импорта». Российские НПЗ найдут возможности для оперативных поставок оборудования и восстановят поврежденные мощности НПЗ быстрее графика. Импорт топлива из Индии, Китая и Белоруссии должны будут достичь максимально возможных объемов и полностью ликвидируют суточный дефицит на рынке России.

По данным Росстата, средние цены на автомобильный бензин в России с 11 по 17 августа выросли на 0,5%. Средняя стоимость литра бензина на 17 августа достигла 76,38 руб. против 76,04 руб. неделей ранее. Цена АИ-92 выросла с 72,17 до 72,49 руб. за литр, АИ-95 – с 78,21 до 78,58 руб., АИ-98 и выше – со 101,78 до 101,89 руб. Дизельное топливо подешевело с 88,97 до 88,48 руб. за литр.

22 августа вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в России увеличатся поставки топлива после того, как несколько нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию после ремонта.

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