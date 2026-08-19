Бензин в России подорожал на 0,5% за неделю
Средние цены на автомобильный бензин в России с 11 по 17 августа выросли на 0,5% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Средняя стоимость литра бензина на 17 августа достигла 76,38 руб. против 76,04 руб. неделей ранее. Цена АИ-92 выросла с 72,17 до 72,49 руб. за литр, АИ-95 – с 78,21 до 78,58 руб., АИ-98 и выше – со 101,78 до 101,89 руб. При этом дизельное топливо подешевело с 88,97 до 88,48 руб. за литр.
С начала 2026 г. автомобильный бензин подорожал на 18,3%. Цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 18,5%, на АИ-98 и выше – на 14,1%. Дизельное топливо с начала года стало дороже на 18,4%.
За неделю рост цен на бензин был зафиксирован в 40 регионах России. Сильнее всего топливо подорожало в Красноярском крае – на 8,1%. При этом в 20 субъектах цены снизились, наиболее заметно – в Тыве, на 3,6%. В Москве бензин подорожал на 0,8%, а в Санкт-Петербурге цены практически не изменились.
Самые высокие средние цены на бензин зафиксированы в Крыму – 184,09 руб. за литр и Севастополе – 167,57 руб. В Тыве средняя стоимость составляла 122,13 руб. за литр.
14 августа правительство РФ сообщило, что в некоторых регионах России по-прежнему сложная обстановка с топливом на АЗС. Сейчас нефтяные компании наращивают поставки в наиболее проблемные субъекты. По данным Минсельхоза, у аграриев топлива достаточно – уборка идет по плану. В Минвостокразвития и нефтяных компаниях заверили, что северный завоз в труднодоступные регионы идет по графику.