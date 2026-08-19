Бензин в России подорожал на 0,5% за неделю

За неделю рост цен на бензин был зафиксирован в 40 регионах России. Сильнее всего топливо подорожало в Красноярском крае – на 8,1%. При этом в 20 субъектах цены снизились, наиболее заметно – в Тыве, на 3,6%. В Москве бензин подорожал на 0,8%, а в Санкт-Петербурге цены практически не изменились.