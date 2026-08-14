Правительство сообщило о сложной ситуации с топливом в нескольких регионах

Правительство сообщило о сложной ситуации с топливом в нескольких регионахВ этой связи нефтяные компании наращивают поставки в наиболее проблемные субъекты
В некоторых регионах России по-прежнему сложная обстановка с топливом на АЗС. Об этом сообщило правительство РФ по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.
В совещании приняли участие вице-премьер Александр Новак, Минэнерго, Минсельхоз, ФАС, Минвостокразвития, главы регионов и компаний. Особо обсуждалась ситуация в Оренбургской, Липецкой, Тверской, Орловской областях, Туве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкалье, Приморье и Красноярском крае.
Представитель Минэнерго сообщил, что в некоторых регионах сохраняется сложная обстановка с топливом на АЗС. Сейчас нефтяные компании наращивают поставки в наиболее проблемные субъекты.
По данным Минсельхоза, у аграриев топлива достаточно – уборка идет по плану. В Минвостокразвития и нефтяных компаниях заверили, что северный завоз в труднодоступные регионы идет по графику.
ФАС во время заседания отчиталась о проверке цен на топливо в регионах. В нескольких случаях были выявлены завышения, по ним возбуждены административные дела, уточнило ведомство.
Новак поручил ведомствам и нефтяным компаниям принять дополнительные меры для обеспечения этих регионов топливом, а также контролировать цены на бензин и дизель для сельхозпроизводителей и розничные цены на АЗС.
11 августа Новак поручил обеспечивать топливом внутренний рынок, следить за ценами и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов потребителям.
2 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% – до 30 сентября. 5 августа Новак сообщил, что власти и нефтяные компании договорились о поставках топлива на независимые АЗС через региональных операторов.