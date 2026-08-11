Новак поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок

Новак поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива на внутренний рынокВедомства должны продолжать мониторинг цен
Вице-премьер Александр Новак поручил продолжать работу по снабжению российского рынка топливом, мониторить динамику цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов конечным потребителям. Об этом сообщило правительство РФ по итогам совещания по ситуации на внутреннем топливном рынке.
В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минвостокразвития, региональных властей и отраслевых компаний.
В правительстве напомнили, что до 31 декабря 2026 г. продлено действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на бирже. При выполнении норматива теперь могут учитываться объемы бензина и дизеля, реализованные по адресным биржевым сделкам и внебиржевым договорам, если конечными покупателями выступают сельхозпроизводители и организации, обеспечивающие северный завоз.
ФАС продолжит контролировать ценообразование в регионах и пресекать необоснованное повышение стоимости нефтепродуктов на частных АЗС. Отдельно на совещании обсудили обеспечение топливом сельхозпроизводителей, северный завоз и ситуацию в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Кроме того, участники рассмотрели временное разрешение до 1 июля 2027 г. на производство, ввоз и обращение автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4. Новак подчеркнул, что сведения об экологическом классе топлива должны быть доступны потребителям, чтобы они могли сделать осознанный выбор.
2 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Норматив снижен до 30 сентября.
5 августа Новак сообщал, что власти РФ и нефтяные компании достигли договоренности о поставках топлива на независимые автозаправочные станции через региональных операторов.