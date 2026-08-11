Новак поручил обеспечить бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок

В правительстве напомнили, что до 31 декабря 2026 г. продлено действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина на бирже. При выполнении норматива теперь могут учитываться объемы бензина и дизеля, реализованные по адресным биржевым сделкам и внебиржевым договорам, если конечными покупателями выступают сельхозпроизводители и организации, обеспечивающие северный завоз.